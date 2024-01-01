Solomon Adaları dolarından CFP frangına

Reel döviz kuru ile SBD → XPF çevirin

1.000 sbd
13.590 xpf

1.00000 SBD = 13.58960 XPF

20:02 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8548951.076989.39061.450751.651310.9475418.3569
1 GBP1.1697311.25965104.561.696941.931531.1083721.4721
1 USD0.92860.793871183.00731.347151.533390.8798517.0461
1 INR0.01118690.009563870.012047110.01622930.01847290.01059970.205357

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Solomon Adaları dolarından CFP frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SBD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XPF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SBD → XPF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Solomon Adaları doları için en iyi döviz çiftleri

SBD → USD

SBD → EUR

SBD → GBP

SBD → INR

SBD → JPY

SBD → RUB

SBD → AUD

SBD → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Solomon Adaları doları / CFP Frangı
1 SBD13.58960 XPF
5 SBD67.94800 XPF
10 SBD135.89600 XPF
20 SBD271.79200 XPF
50 SBD679.48000 XPF
100 SBD1358.96000 XPF
250 SBD3397.40000 XPF
500 SBD6794.80000 XPF
1000 SBD13589.60000 XPF
2000 SBD27179.20000 XPF
5000 SBD67948.00000 XPF
10000 SBD135896.00000 XPF
Çevrim kurları CFP Frangı / Solomon Adaları doları
1 XPF0.07359 SBD
5 XPF0.36793 SBD
10 XPF0.73586 SBD
20 XPF1.47171 SBD
50 XPF3.67928 SBD
100 XPF7.35856 SBD
250 XPF18.39640 SBD
500 XPF36.79280 SBD
1000 XPF73.58560 SBD
2000 XPF147.17120 SBD
5000 XPF367.92800 SBD
10000 XPF735.85600 SBD