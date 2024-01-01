Arabistan riyalinden Bosna Hersek konvertibl markına

Reel döviz kuru ile SAR → BAM çevirin

1.000 sar
484,24 bam

1.00000 SAR = 0.48424 BAM

19:32 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDINRPKRCADEURPHPAUDGBP
1 USD182.9995278.971.347250.928555.96321.533150.793745
1 INR0.012048313.36110.0162320.01118690.6742590.01847190.00956325
1 PKR0.003584610.29752110.004829370.003328330.2006070.005495770.00284527
1 CAD0.74225361.6066207.06610.68918541.53881.137990.58916

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Arabistan riyalinden Bosna Hersek konvertibl markına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BAM seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → BAM kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

SAR → USD

SAR → INR

SAR → PKR

SAR → CAD

SAR → EUR

SAR → PHP

SAR → AUD

SAR → GBP

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Bosna Hersek konvertibl Markı
1 SAR0.48424 BAM
5 SAR2.42118 BAM
10 SAR4.84235 BAM
20 SAR9.68470 BAM
50 SAR24.21175 BAM
100 SAR48.42350 BAM
250 SAR121.05875 BAM
500 SAR242.11750 BAM
1000 SAR484.23500 BAM
2000 SAR968.47000 BAM
5000 SAR2421.17500 BAM
10000 SAR4842.35000 BAM
Çevrim kurları Bosna Hersek konvertibl Markı / Arabistan Riyali
1 BAM2.06511 SAR
5 BAM10.32555 SAR
10 BAM20.65110 SAR
20 BAM41.30220 SAR
50 BAM103.25550 SAR
100 BAM206.51100 SAR
250 BAM516.27750 SAR
500 BAM1032.55500 SAR
1000 BAM2065.11000 SAR
2000 BAM4130.22000 SAR
5000 BAM10325.55000 SAR
10000 BAM20651.10000 SAR