bin Arabistan riyalinden Bosna Hersek konvertibl markına

Reel döviz kuru ile SAR → BAM çevirin

1.000 sar
482,86 bam

1,000SR SAR = 0,4829KM BAM

07:23 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SAR → BAM çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SAR → BAMSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,48310,4882
Düşük0,47660,4766
Ortalama0,48020,4823
Değişim-0.06%-0.35%
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1 SAR → BAM istatistikleri

SAR → BAM kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,4831, en düşük 0,4766 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,4802 oldu. SAR → BAM kurundaki değişiklik -0.06 değerindeydi.

SAR → BAM kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,4882, en düşük 0,4766 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,4823 oldu. SAR → BAM kurundaki değişiklik -0.35 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDINRPKRCADEURPHPAUDGBP
1 USD183,744278,91,3870,92758,1191,5360,787
1 INR0,01213,330,0170,0110,6940,0180,009
1 PKR0,0040,310,0050,0030,2080,0060,003
1 CAD0,72160,389201,11810,66841,911,1080,567

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Arabistan riyalinden Bosna Hersek konvertibl markına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BAM seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → BAM kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

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SAR → PHP

SAR → AUD

SAR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Bosna Hersek konvertibl Markı
1 SAR0,48286 BAM
5 SAR2,41430 BAM
10 SAR4,82859 BAM
20 SAR9,65718 BAM
50 SAR24,14295 BAM
100 SAR48,28590 BAM
250 SAR120,71475 BAM
500 SAR241,42950 BAM
1000 SAR482,85900 BAM
2000 SAR965,71800 BAM
5000 SAR2.414,29500 BAM
10000 SAR4.828,59000 BAM
Çevrim kurları Bosna Hersek konvertibl Markı / Arabistan Riyali
1 BAM2,07100 SAR
5 BAM10,35500 SAR
10 BAM20,71000 SAR
20 BAM41,42000 SAR
50 BAM103,55000 SAR
100 BAM207,10000 SAR
250 BAM517,75000 SAR
500 BAM1.035,50000 SAR
1000 BAM2.071,00000 SAR
2000 BAM4.142,00000 SAR
5000 BAM10.355,00000 SAR
10000 BAM20.710,00000 SAR