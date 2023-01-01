10 bin Bosna Hersek konvertibl markından Arabistan riyaline

Reel döviz kuru ile BAM → SAR çevirin

10000 bam
20202.50 sar

1.00000 BAM = 2.02025 SAR

0:27 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

BAM → SAR çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 BAM → 0 SAR
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86551.056287.83891.425291.643510.9663518.5234
1GBP1.155411.22035101.491.64681.898931.1165221.4023
1USD0.94680.819437183.1651.349451.556060.9149517.5378
1INR0.01138450.009853150.012024310.01622620.01871050.01100160.21088

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Bosna Hersek konvertibl markından Arabistan riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BAM ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BAM → SAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Bosna Hersek konvertibl markı

BAM → USD

BAM → AUD

BAM → GBP

BAM → NZD

BAM → ZAR

BAM → CAD

BAM → INR

BAM → SGD

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Bosna Hersek konvertibl Markı / Arabistan Riyali
1 BAM2.02025 SAR
5 BAM10.10125 SAR
10 BAM20.20250 SAR
20 BAM40.40500 SAR
50 BAM101.01250 SAR
100 BAM202.02500 SAR
250 BAM505.06250 SAR
500 BAM1010.12500 SAR
1000 BAM2020.25000 SAR
2000 BAM4040.50000 SAR
5000 BAM10101.25000 SAR
10000 BAM20202.50000 SAR
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Bosna Hersek konvertibl Markı
1 SAR0.49499 BAM
5 SAR2.47493 BAM
10 SAR4.94987 BAM
20 SAR9.89974 BAM
50 SAR24.74935 BAM
100 SAR49.49870 BAM
250 SAR123.74675 BAM
500 SAR247.49350 BAM
1000 SAR494.98700 BAM
2000 SAR989.97400 BAM
5000 SAR2474.93500 BAM
10000 SAR4949.87000 BAM