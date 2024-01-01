Ruanda frangından Yeni İsrail şekeline

Reel döviz kuru ile RWF → ILS çevirin

1.000 rwf
2,85 ils

1.00000 RWF = 0.00285 ILS

19:23 UTC'deki reel piyasa kuru
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 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854881.0769589.39621.451031.651380.9473118.3637
1 GBP1.1697511.25975104.571.697321.931691.1081221.4808
1 USD0.928550.793808183.00871.347351.533390.8796517.0516
1 INR0.01118620.009562950.012046910.01623140.01847260.01059710.205419

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Ruanda frangından Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RWF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RWF → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ruanda frangı için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Ruanda Frangı / Yeni İsrail Şekeli
1 RWF0.00285 ILS
5 RWF0.01423 ILS
10 RWF0.02847 ILS
20 RWF0.05693 ILS
50 RWF0.14233 ILS
100 RWF0.28465 ILS
250 RWF0.71163 ILS
500 RWF1.42325 ILS
1000 RWF2.84650 ILS
2000 RWF5.69300 ILS
5000 RWF14.23250 ILS
10000 RWF28.46500 ILS
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Ruanda Frangı
1 ILS351.30800 RWF
5 ILS1756.54000 RWF
10 ILS3513.08000 RWF
20 ILS7026.16000 RWF
50 ILS17565.40000 RWF
100 ILS35130.80000 RWF
250 ILS87827.00000 RWF
500 ILS175654.00000 RWF
1000 ILS351308.00000 RWF
2000 ILS702616.00000 RWF
5000 ILS1756540.00000 RWF
10000 ILS3513080.00000 RWF