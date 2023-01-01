500 Yeni İsrail şekelinden Ruanda frangına
Reel döviz kuru ile ILS → RWF çevirin
ILS → RWF çevrim grafiği
1 ILS = 318,18700 RWF
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Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Yeni İsrail şekelinden Ruanda frangına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RWF seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → RWF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Ruanda Frangı
|1 ILS
|318.18700 RWF
|5 ILS
|1590.93500 RWF
|10 ILS
|3181.87000 RWF
|20 ILS
|6363.74000 RWF
|50 ILS
|15909.35000 RWF
|100 ILS
|31818.70000 RWF
|250 ILS
|79546.75000 RWF
|500 ILS
|159093.50000 RWF
|1000 ILS
|318187.00000 RWF
|2000 ILS
|636374.00000 RWF
|5000 ILS
|1590935.00000 RWF
|10000 ILS
|3181870.00000 RWF