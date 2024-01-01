100 Ruanda frangından Yeni İsrail şekeline

Reel döviz kuru ile RWF → ILS çevirin

100 rwf
0,29 ils

1,000R₣ RWF = 0,002885₪ ILS

05:56 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RWF → ILS çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RWF → ILSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00290,0029
Düşük0,00270,0027
Ortalama0,00280,0028
Değişim0.80%0.89%
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1 RWF → ILS istatistikleri

RWF → ILS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0029, en düşük 0,0027 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0028 oldu. RWF → ILS kurundaki değişiklik 0.80 değerindeydi.

RWF → ILS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0029, en düşük 0,0027 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0028 oldu. RWF → ILS kurundaki değişiklik 0.89 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPSGDAUDZARINR
1 USD10,9261,3860,7851,3341,53518,26183,724
1 EUR1,0811,4970,8481,4411,65819,72590,439
1 CAD0,7220,66810,5670,9631,10813,17760,414
1 GBP1,2731,1791,76511,6991,95423,25106,602

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Ruanda frangından Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RWF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RWF → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ruanda frangı için en iyi döviz çiftleri

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RWF → AUD

RWF → ZAR

RWF → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Ruanda Frangı / Yeni İsrail Şekeli
1 RWF0,00289 ILS
5 RWF0,01443 ILS
10 RWF0,02885 ILS
20 RWF0,05771 ILS
50 RWF0,14427 ILS
100 RWF0,28855 ILS
250 RWF0,72137 ILS
500 RWF1,44273 ILS
1000 RWF2,88547 ILS
2000 RWF5,77094 ILS
5000 RWF14,42735 ILS
10000 RWF28,85470 ILS
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Ruanda Frangı
1 ILS346,56400 RWF
5 ILS1.732,82000 RWF
10 ILS3.465,64000 RWF
20 ILS6.931,28000 RWF
50 ILS17.328,20000 RWF
100 ILS34.656,40000 RWF
250 ILS86.641,00000 RWF
500 ILS173.282,00000 RWF
1000 ILS346.564,00000 RWF
2000 ILS693.128,00000 RWF
5000 ILS1.732.820,00000 RWF
10000 ILS3.465.640,00000 RWF