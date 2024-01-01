10 Rus rublesinden Ukrayna grivnasına

Reel döviz kuru ile RUB → UAH çevirin

10 rub
4,78 uah

1,000руб RUB = 0,4779₴ UAH

04:52 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RUB → UAH çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RUB → UAHSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,48230,4832
Düşük0,45280,4251
Ortalama0,46640,4533
Değişim4.30%11.51%
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1 RUB → UAH istatistikleri

RUB → UAH kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,4823, en düşük 0,4528 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,4664 oldu. RUB → UAH kurundaki değişiklik 4.30 değerindeydi.

RUB → UAH kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,4832, en düşük 0,4251 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,4533 oldu. RUB → UAH kurundaki değişiklik 11.51 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADCNYGBPAUDSGDINR
1 USD10,9261,3867,220,7861,5361,33683,734
1 EUR1,0811,4967,7950,8481,6581,44290,399
1 CAD0,7220,66815,210,5671,1080,96460,421
1 CNY0,1380,1280,19210,1090,2130,18511,597

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Rus rublesinden Ukrayna grivnasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RUB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UAH seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RUB → UAH kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rus rublesi için en iyi döviz çiftleri

RUB → USD

RUB → EUR

RUB → CAD

RUB → CNY

RUB → GBP

RUB → AUD

RUB → SGD

RUB → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rus Rublesi / Ukrayna Grivnası
1 RUB0,47788 UAH
5 RUB2,38938 UAH
10 RUB4,77875 UAH
20 RUB9,55750 UAH
50 RUB23,89375 UAH
100 RUB47,78750 UAH
250 RUB119,46875 UAH
500 RUB238,93750 UAH
1000 RUB477,87500 UAH
2000 RUB955,75000 UAH
5000 RUB2.389,37500 UAH
10000 RUB4.778,75000 UAH
Çevrim kurları Ukrayna Grivnası / Rus Rublesi
1 UAH2,09260 RUB
5 UAH10,46300 RUB
10 UAH20,92600 RUB
20 UAH41,85200 RUB
50 UAH104,63000 RUB
100 UAH209,26000 RUB
250 UAH523,15000 RUB
500 UAH1.046,30000 RUB
1000 UAH2.092,60000 RUB
2000 UAH4.185,20000 RUB
5000 UAH10.463,00000 RUB
10000 UAH20.926,00000 RUB