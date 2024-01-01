1 Rus rublesinden Singapur dolarına

Reel döviz kuru ile RUB → SGD çevirin

1 rub
0,02 sgd

1,000руб RUB = 0,01560S$ SGD

04:31 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RUB → SGD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RUB → SGDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,01580,0162
Düşük0,01510,0146
Ortalama0,01540,0152
Değişim2.04%5.77%
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1 RUB → SGD istatistikleri

RUB → SGD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0158, en düşük 0,0151 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0154 oldu. RUB → SGD kurundaki değişiklik 2.04 değerindeydi.

RUB → SGD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0162, en düşük 0,0146 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0152 oldu. RUB → SGD kurundaki değişiklik 5.77 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADCNYGBPAUDSGDINR
1 USD10,9261,3867,2240,7861,5351,33683,737
1 EUR1,0811,4967,80,8481,6571,44290,415
1 CAD0,7220,66815,2130,5671,1070,96460,431
1 CNY0,1380,1280,19210,1090,2120,18511,592

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Rus rublesinden Singapur dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RUB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SGD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RUB → SGD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rus rublesi için en iyi döviz çiftleri

RUB → USD

RUB → EUR

RUB → CAD

RUB → CNY

RUB → GBP

RUB → AUD

RUB → SGD

RUB → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rus Rublesi / Singapur Doları
1 RUB0,01560 SGD
5 RUB0,07802 SGD
10 RUB0,15605 SGD
20 RUB0,31209 SGD
50 RUB0,78023 SGD
100 RUB1,56045 SGD
250 RUB3,90113 SGD
500 RUB7,80225 SGD
1000 RUB15,60450 SGD
2000 RUB31,20900 SGD
5000 RUB78,02250 SGD
10000 RUB156,04500 SGD
Çevrim kurları Singapur Doları / Rus Rublesi
1 SGD64,08390 RUB
5 SGD320,41950 RUB
10 SGD640,83900 RUB
20 SGD1.281,67800 RUB
50 SGD3.204,19500 RUB
100 SGD6.408,39000 RUB
250 SGD16.020,97500 RUB
500 SGD32.041,95000 RUB
1000 SGD64.083,90000 RUB
2000 SGD128.167,80000 RUB
5000 SGD320.419,50000 RUB
10000 SGD640.839,00000 RUB