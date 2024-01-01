5 Rus rublesinden Nepal rupisine

Reel döviz kuru ile RUB → NPR çevirin

5 rub
7,83 npr

1,000руб RUB = 1,565₨ NPR

04:09 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RUB → NPR çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RUB → NPRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,57541,5991
Düşük1,50111,4413
Ortalama1,53011,5052
Değişim3.64%7.25%
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1 RUB → NPR istatistikleri

RUB → NPR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,5754, en düşük 1,5011 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,5301 oldu. RUB → NPR kurundaki değişiklik 3.64 değerindeydi.

RUB → NPR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,5991, en düşük 1,4413 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,5052 oldu. RUB → NPR kurundaki değişiklik 7.25 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADCNYGBPAUDSGDINR
1 USD10,9261,3867,2280,7861,5361,33683,729
1 EUR1,07911,4967,8020,8481,6581,44290,373
1 CAD0,7210,66815,2150,5671,1080,96460,404
1 CNY0,1380,1280,19210,1090,2120,18511,583

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Rus rublesinden Nepal rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RUB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NPR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RUB → NPR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rus rublesi için en iyi döviz çiftleri

RUB → USD

RUB → EUR

RUB → CAD

RUB → CNY

RUB → GBP

RUB → AUD

RUB → SGD

RUB → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rus Rublesi / Nepal Rupisi
1 RUB1,56513 NPR
5 RUB7,82565 NPR
10 RUB15,65130 NPR
20 RUB31,30260 NPR
50 RUB78,25650 NPR
100 RUB156,51300 NPR
250 RUB391,28250 NPR
500 RUB782,56500 NPR
1000 RUB1.565,13000 NPR
2000 RUB3.130,26000 NPR
5000 RUB7.825,65000 NPR
10000 RUB15.651,30000 NPR
Çevrim kurları Nepal Rupisi / Rus Rublesi
1 NPR0,63893 RUB
5 NPR3,19463 RUB
10 NPR6,38926 RUB
20 NPR12,77852 RUB
50 NPR31,94630 RUB
100 NPR63,89260 RUB
250 NPR159,73150 RUB
500 NPR319,46300 RUB
1000 NPR638,92600 RUB
2000 NPR1.277,85200 RUB
5000 NPR3.194,63000 RUB
10000 NPR6.389,26000 RUB