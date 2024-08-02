Rus rublesinden Nepal rupisine Geçmiş Döviz Kurları
Rus rublesinden Nepal rupisine geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Rus rublesinden (RUB) Nepal rupisine (NPR) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 02-08-2019 ile 02-08-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, RUB - NPR için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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Rus rublesi → Nepal rupisi döviz kuru geçmişi
Bugünün Rus rublesi Nepal rupisine döviz kuru şu anda 1,565, dünden bu yana %0.456 değerinde değişti. Rus rublesi değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %-0.615 düşüşle görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Rus rublesi Nepal rupisine döviz kuru en yüksek değeri 1,576 (26-07-2024) ile en düşük değeri 1,543 (29-07-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %-0.656 düşüş ile 29-07-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Rus rublesinden Nepal rupisine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RUB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NPR seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RUB → NPR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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