Sırp dinarından CFP frangına

Reel döviz kuru ile RSD → XPF çevirin

1.000 rsd
1.021 xpf

1.00000 RSD = 1.02108 XPF

19:01 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8550351.0767589.37051.451411.652090.94729518.3566
1 GBP1.1695411.25935104.5261.697541.932261.107921.4697
1 USD0.928750.79406183.00021.347951.534330.8797517.0482
1 INR0.01118940.009566970.012048210.01624030.01848590.01059940.2054

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Sırp dinarından CFP frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RSD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XPF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RSD → XPF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sırp dinarı için en iyi döviz çiftleri

RSD → USD

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RSD → MXN

RSD → GBP

RSD → ZAR

RSD → CAD

RSD → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sırp Dinarı / CFP Frangı
1 RSD1.02108 XPF
5 RSD5.10540 XPF
10 RSD10.21080 XPF
20 RSD20.42160 XPF
50 RSD51.05400 XPF
100 RSD102.10800 XPF
250 RSD255.27000 XPF
500 RSD510.54000 XPF
1000 RSD1021.08000 XPF
2000 RSD2042.16000 XPF
5000 RSD5105.40000 XPF
10000 RSD10210.80000 XPF
Çevrim kurları CFP Frangı / Sırp Dinarı
1 XPF0.97935 RSD
5 XPF4.89677 RSD
10 XPF9.79355 RSD
20 XPF19.58710 RSD
50 XPF48.96775 RSD
100 XPF97.93550 RSD
250 XPF244.83875 RSD
500 XPF489.67750 RSD
1000 XPF979.35500 RSD
2000 XPF1958.71000 RSD
5000 XPF4896.77500 RSD
10000 XPF9793.55000 RSD