20 Sırp dinarından CFP frangına

Reel döviz kuru ile RSD → XPF çevirin

20 rsd
20 xpf

1,000РСД RSD = 1,020₣ XPF

01:53 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RSD → XPF çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RSD → XPFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,02681,0268
Düşük1,01621,0128
Ortalama1,02061,0197
Değişim-0.33%-0.18%
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1 RSD → XPF istatistikleri

RSD → XPF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,0268, en düşük 1,0162 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,0206 oldu. RSD → XPF kurundaki değişiklik -0.33 değerindeydi.

RSD → XPF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,0268, en düşük 1,0128 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,0197 oldu. RSD → XPF kurundaki değişiklik -0.18 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURMXNGBPZARCADSGDINR
1 USD10,92718,8960,78618,2811,3871,33783,744
1 EUR1,079120,3920,84819,7291,4961,44390,377
1 MXN0,0530,04910,0420,9670,0730,0714,432
1 GBP1,2731,17924,046123,2641,7641,701106,569

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sırp dinarından CFP frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RSD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XPF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RSD → XPF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sırp dinarı için en iyi döviz çiftleri

RSD → USD

RSD → EUR

RSD → MXN

RSD → GBP

RSD → ZAR

RSD → CAD

RSD → SGD

RSD → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sırp Dinarı / CFP Frangı
1 RSD1,02039 XPF
5 RSD5,10195 XPF
10 RSD10,20390 XPF
20 RSD20,40780 XPF
50 RSD51,01950 XPF
100 RSD102,03900 XPF
250 RSD255,09750 XPF
500 RSD510,19500 XPF
1000 RSD1.020,39000 XPF
2000 RSD2.040,78000 XPF
5000 RSD5.101,95000 XPF
10000 RSD10.203,90000 XPF
Çevrim kurları CFP Frangı / Sırp Dinarı
1 XPF0,98002 RSD
5 XPF4,90009 RSD
10 XPF9,80017 RSD
20 XPF19,60034 RSD
50 XPF49,00085 RSD
100 XPF98,00170 RSD
250 XPF245,00425 RSD
500 XPF490,00850 RSD
1000 XPF980,01700 RSD
2000 XPF1.960,03400 RSD
5000 XPF4.900,08500 RSD
10000 XPF9.800,17000 RSD