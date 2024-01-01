50 İsviçre frangından Sırp dinarına

Reel döviz kuru ile XPF → RSD çevirin

50 xpf
48,80 rsd

1,000₣ XPF = 0,9760РСД RSD

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XPF → RSD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 XPF → RSDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,98400,9874
Düşük0,97390,9739
Ortalama0,97970,9806
Değişim-0.08%-0.23%
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1 XPF → RSD istatistikleri

XPF → RSD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,9840, en düşük 0,9739 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,9797 oldu. XPF → RSD kurundaki değişiklik -0.08 değerindeydi.

XPF → RSD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,9874, en düşük 0,9739 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,9806 oldu. XPF → RSD kurundaki değişiklik -0.23 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11,32718,2850,91783,8010,7811,5361,387
1 SGD0,754113,7830,69163,1670,5891,1581,046
1 ZAR0,0550,07310,054,5830,0430,0840,076
1 EUR1,0911,44719,95191,4310,8521,6761,514

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsviçre frangından Sırp dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XPF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RSD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XPF → RSD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFP frangı için en iyi döviz çiftleri

XPF → USD

XPF → SGD

XPF → ZAR

XPF → EUR

XPF → INR

XPF → GBP

XPF → AUD

XPF → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFP Frangı / Sırp Dinarı
1 XPF0,97600 RSD
5 XPF4,88000 RSD
10 XPF9,75999 RSD
20 XPF19,51998 RSD
50 XPF48,79995 RSD
100 XPF97,59990 RSD
250 XPF243,99975 RSD
500 XPF487,99950 RSD
1000 XPF975,99900 RSD
2000 XPF1.951,99800 RSD
5000 XPF4.879,99500 RSD
10000 XPF9.759,99000 RSD
Çevrim kurları Sırp Dinarı / CFP Frangı
1 RSD1,02459 XPF
5 RSD5,12295 XPF
10 RSD10,24590 XPF
20 RSD20,49180 XPF
50 RSD51,22950 XPF
100 RSD102,45900 XPF
250 RSD256,14750 XPF
500 RSD512,29500 XPF
1000 RSD1.024,59000 XPF
2000 RSD2.049,18000 XPF
5000 RSD5.122,95000 XPF
10000 RSD10.245,90000 XPF