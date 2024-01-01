Sırp dinarından Yeni İsrail şekeline

Reel döviz kuru ile RSD → ILS çevirin

1.000 rsd
33,25 ils

1.00000 RSD = 0.03325 ILS

18:52 UTC'deki reel piyasa kuru
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 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854911.0764589.35841.451541.651880.94742518.3488
1 GBP1.1697111.25915104.5251.69791.932251.1082221.4631
1 USD0.9290.794187183.01211.348451.534570.8801517.0457
1 INR0.01119090.009567120.012046410.0162440.01848610.01060270.20534

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Sırp dinarından Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RSD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RSD → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sırp dinarı için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sırp Dinarı / Yeni İsrail Şekeli
1 RSD0.03325 ILS
5 RSD0.16627 ILS
10 RSD0.33255 ILS
20 RSD0.66510 ILS
50 RSD1.66274 ILS
100 RSD3.32548 ILS
250 RSD8.31370 ILS
500 RSD16.62740 ILS
1000 RSD33.25480 ILS
2000 RSD66.50960 ILS
5000 RSD166.27400 ILS
10000 RSD332.54800 ILS
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Sırp Dinarı
1 ILS30.07090 RSD
5 ILS150.35450 RSD
10 ILS300.70900 RSD
20 ILS601.41800 RSD
50 ILS1503.54500 RSD
100 ILS3007.09000 RSD
250 ILS7517.72500 RSD
500 ILS15035.45000 RSD
1000 ILS30070.90000 RSD
2000 ILS60141.80000 RSD
5000 ILS150354.50000 RSD
10000 ILS300709.00000 RSD