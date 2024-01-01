20 Katar riyalinden İzlanda kronuna

Reel döviz kuru ile QAR → ISK çevirin

1,000QR QAR = 37,41kr ISK

19:28 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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QAR → ISK çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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ISK
1 QAR → ISKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek38,231338,2313
Düşük37,363936,9915
Ortalama37,796437,6056
Değişim-0.73%-0.19%
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1 QAR → ISK istatistikleri

QAR → ISK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 38,2313, en düşük 37,3639 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 37,7964 oldu. QAR → ISK kurundaki değişiklik -0.73 değerindeydi.

QAR → ISK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 38,2313, en düşük 36,9915 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 37,6056 oldu. QAR → ISK kurundaki değişiklik -0.19 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiQAR - ISK tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1 USD184,4071,402277,950,7890,9441.720,281,537
1 INR0,01210,0173,2930,0090,01120,3810,018
1 CAD0,71360,221198,3020,5630,6731.227,321,097
1 PKR0,0040,3040,00510,0030,0036,1890,006

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Katar riyalinden İzlanda kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ISK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → ISK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Katar riyali için en iyi döviz çiftleri

QAR → USD

QAR → INR

QAR → CAD

QAR → PKR

QAR → GBP

QAR → EUR

QAR → NGN

QAR → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Katar Riyali / İzlanda Kronu
1 QAR37,40980 ISK
5 QAR187,04900 ISK
10 QAR374,09800 ISK
20 QAR748,19600 ISK
50 QAR1.870,49000 ISK
100 QAR3.740,98000 ISK
250 QAR9.352,45000 ISK
500 QAR18.704,90000 ISK
1000 QAR37.409,80000 ISK
2000 QAR74.819,60000 ISK
5000 QAR187.049,00000 ISK
10000 QAR374.098,00000 ISK
Çevrim kurları İzlanda Kronu / Katar Riyali
1 ISK0,02673 QAR
5 ISK0,13365 QAR
10 ISK0,26731 QAR
20 ISK0,53462 QAR
50 ISK1,33654 QAR
100 ISK2,67309 QAR
250 ISK6,68273 QAR
500 ISK13,36545 QAR
1000 ISK26,73090 QAR
2000 ISK53,46180 QAR
5000 ISK133,65450 QAR
10000 ISK267,30900 QAR