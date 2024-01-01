Katar riyalinden Hırvat kunasına

Reel döviz kuru ile QAR → HRK çevirin

1.000 qar
1.925,17 hrk

1.00000 QAR = 1.92517 HRK

11:32 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
1 Ocak 2023'te Hırvatistan, para birimi olarak Hırvat kunasının (HRK) yerine avroyu kabul etti.
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854991.076489.35251.451581.652310.9474518.3538
1 GBP1.169611.25895104.5061.697761.932541.1081421.4665
1 USD0.929050.794313183.01051.348551.535040.8802517.0511
1 INR0.01119160.009568820.012046710.01624550.01849210.01060410.205409

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Katar riyalinden Hırvat kunasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HRK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → HRK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Katar riyali için en iyi döviz çiftleri

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Çevrim kurları Katar Riyali / Hırvat Kunası
1 QAR1.92517 HRK
5 QAR9.62585 HRK
10 QAR19.25170 HRK
20 QAR38.50340 HRK
50 QAR96.25850 HRK
100 QAR192.51700 HRK
250 QAR481.29250 HRK
500 QAR962.58500 HRK
1000 QAR1925.17000 HRK
2000 QAR3850.34000 HRK
5000 QAR9625.85000 HRK
10000 QAR19251.70000 HRK
Çevrim kurları Hırvat Kunası / Katar Riyali
1 HRK0.51943 QAR
5 HRK2.59717 QAR
10 HRK5.19434 QAR
20 HRK10.38868 QAR
50 HRK25.97170 QAR
100 HRK51.94340 QAR
250 HRK129.85850 QAR
500 HRK259.71700 QAR
1000 HRK519.43400 QAR
2000 HRK1038.86800 QAR
5000 HRK2597.17000 QAR
10000 HRK5194.34000 QAR