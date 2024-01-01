1 Katar riyalinden Euroya

Reel döviz kuru ile QAR → EUR çevirin

1,000QR QAR = 0,2588€ EUR

18:57 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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QAR → EUR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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EUR
1 QAR → EURSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,26050,2605
Düşük0,25100,2451
Ortalama0,25500,2503
Değişim2.52%5.02%
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1 QAR → EUR istatistikleri

QAR → EUR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,2605, en düşük 0,2510 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,2550 oldu. QAR → EUR kurundaki değişiklik 2.52 değerindeydi.

QAR → EUR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,2605, en düşük 0,2451 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,2503 oldu. QAR → EUR kurundaki değişiklik 5.02 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiQAR - EUR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1 USD184,4051,401277,950,7890,9441.720,281,536
1 INR0,01210,0173,2930,0090,01120,3810,018
1 CAD0,71460,2531198,4150,5630,6741.228,031,097
1 PKR0,0040,3040,00510,0030,0036,1890,006

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Katar riyalinden Euroya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak EUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → EUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Katar riyali için en iyi döviz çiftleri

QAR → USD

QAR → INR

QAR → CAD

QAR → PKR

QAR → GBP

QAR → EUR

QAR → NGN

QAR → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Katar Riyali / Euro
1 QAR0,25877 EUR
5 QAR1,29387 EUR
10 QAR2,58774 EUR
20 QAR5,17548 EUR
50 QAR12,93870 EUR
100 QAR25,87740 EUR
250 QAR64,69350 EUR
500 QAR129,38700 EUR
1000 QAR258,77400 EUR
2000 QAR517,54800 EUR
5000 QAR1.293,87000 EUR
10000 QAR2.587,74000 EUR
Çevrim kurları Euro / Katar Riyali
1 EUR3,86438 QAR
5 EUR19,32190 QAR
10 EUR38,64380 QAR
20 EUR77,28760 QAR
50 EUR193,21900 QAR
100 EUR386,43800 QAR
250 EUR966,09500 QAR
500 EUR1.932,19000 QAR
1000 EUR3.864,38000 QAR
2000 EUR7.728,76000 QAR
5000 EUR19.321,90000 QAR
10000 EUR38.643,80000 QAR