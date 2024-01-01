10 Paraguay guaranisinden CFP frangına

Reel döviz kuru ile PYG → XPF çevirin

1,000₲ PYG = 0,01439₣ XPF

17:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PYG → XPF çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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XPF
1 PYG → XPFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,01450,0145
Düşük0,01370,0137
Ortalama0,01410,0140
Değişim3.99%1.12%
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1 PYG → XPF istatistikleri

PYG → XPF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0145, en düşük 0,0137 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0141 oldu. PYG → XPF kurundaki değişiklik 3.99 değerindeydi.

PYG → XPF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0145, en düşük 0,0137 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0140 oldu. PYG → XPF kurundaki değişiklik 1.12 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPYG - XPF tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDINREURPHPSGDCADGBP
1 USD11,53784,4150,94458,691,3391,4010,789
1 AUD0,651154,9120,61438,1780,8710,9110,514
1 INR0,0120,01810,0110,6950,0160,0170,009
1 EUR1,0591,62889,408162,1611,4181,4840,836

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Paraguay guaranisinden CFP frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PYG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XPF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PYG → XPF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Paraguay guaranisi için en iyi döviz çiftleri

PYG → USD

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PYG → EUR

PYG → PHP

PYG → SGD

PYG → CAD

PYG → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Paraguay Guaranisi / CFP Frangı
1 PYG0,01439 XPF
5 PYG0,07193 XPF
10 PYG0,14387 XPF
20 PYG0,28774 XPF
50 PYG0,71934 XPF
100 PYG1,43868 XPF
250 PYG3,59670 XPF
500 PYG7,19340 XPF
1000 PYG14,38680 XPF
2000 PYG28,77360 XPF
5000 PYG71,93400 XPF
10000 PYG143,86800 XPF
Çevrim kurları CFP Frangı / Paraguay Guaranisi
1 XPF69,50830 PYG
5 XPF347,54150 PYG
10 XPF695,08300 PYG
20 XPF1.390,16600 PYG
50 XPF3.475,41500 PYG
100 XPF6.950,83000 PYG
250 XPF17.377,07500 PYG
500 XPF34.754,15000 PYG
1000 XPF69.508,30000 PYG
2000 XPF139.016,60000 PYG
5000 XPF347.541,50000 PYG
10000 XPF695.083,00000 PYG