1 İsviçre frangından Paraguay guaranisine

Reel döviz kuru ile XPF → PYG çevirin

1 xpf
69 pyg

1,000₣ XPF = 68,98₲ PYG

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XPF → PYG çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 XPF → PYGSon 30 günSon 90 gün
Yüksek69,061169,0611
Düşük67,839867,1399
Ortalama68,674768,1939
Değişim1.68%2.68%
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1 XPF → PYG istatistikleri

XPF → PYG kurunun performansı son 30 günde en yüksek 69,0611, en düşük 67,8398 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 68,6747 oldu. XPF → PYG kurundaki değişiklik 1.68 değerindeydi.

XPF → PYG kurunun performansı son 90 günde en yüksek 69,0611, en düşük 67,1399 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 68,1939 oldu. XPF → PYG kurundaki değişiklik 2.68 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11,32718,2850,91783,8010,7811,5361,387
1 SGD0,754113,7830,69163,1670,5891,1581,046
1 ZAR0,0550,07310,054,5830,0430,0840,076
1 EUR1,0911,44719,95191,4310,8521,6761,514

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsviçre frangından Paraguay guaranisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XPF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PYG seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XPF → PYG kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFP frangı için en iyi döviz çiftleri

XPF → USD

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XPF → ZAR

XPF → EUR

XPF → INR

XPF → GBP

XPF → AUD

XPF → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFP Frangı / Paraguay Guaranisi
1 XPF68,98030 PYG
5 XPF344,90150 PYG
10 XPF689,80300 PYG
20 XPF1.379,60600 PYG
50 XPF3.449,01500 PYG
100 XPF6.898,03000 PYG
250 XPF17.245,07500 PYG
500 XPF34.490,15000 PYG
1000 XPF68.980,30000 PYG
2000 XPF137.960,60000 PYG
5000 XPF344.901,50000 PYG
10000 XPF689.803,00000 PYG
Çevrim kurları Paraguay Guaranisi / CFP Frangı
1 PYG0,01450 XPF
5 PYG0,07248 XPF
10 PYG0,14497 XPF
20 PYG0,28994 XPF
50 PYG0,72485 XPF
100 PYG1,44969 XPF
250 PYG3,62423 XPF
500 PYG7,24845 XPF
1000 PYG14,49690 XPF
2000 PYG28,99380 XPF
5000 PYG72,48450 XPF
10000 PYG144,96900 XPF