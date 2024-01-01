Pakistan rupisinden Angola kvanzasına

Reel döviz kuru ile PKR → AOA çevirin

1.000 pkr
2.999,28 aoa

1.00000 PKR = 2.99928 AOA

17:29 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85511.0759589.31931.451731.652890.947818.3583
1 GBP1.1694511.25825104.4531.697691.932941.1084121.4688
1 USD0.929450.794755183.01441.349251.536220.8809517.0624
1 INR0.01119580.00957370.012046110.01625320.01850540.0106120.205535

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Pakistan rupisinden Angola kvanzasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AOA seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → AOA kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Pakistan rupisi için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Angola Kvanzası
1 PKR2.99928 AOA
5 PKR14.99640 AOA
10 PKR29.99280 AOA
20 PKR59.98560 AOA
50 PKR149.96400 AOA
100 PKR299.92800 AOA
250 PKR749.82000 AOA
500 PKR1499.64000 AOA
1000 PKR2999.28000 AOA
2000 PKR5998.56000 AOA
5000 PKR14996.40000 AOA
10000 PKR29992.80000 AOA
Çevrim kurları Angola Kvanzası / Pakistan Rupisi
1 AOA0.33341 PKR
5 AOA1.66707 PKR
10 AOA3.33413 PKR
20 AOA6.66826 PKR
50 AOA16.67065 PKR
100 AOA33.34130 PKR
250 AOA83.35325 PKR
500 AOA166.70650 PKR
1000 AOA333.41300 PKR
2000 AOA666.82600 PKR
5000 AOA1667.06500 PKR
10000 AOA3334.13000 PKR