Filipinler pesosundan Arabistan riyaline

Reel döviz kuru ile PHP → SAR çevirin

1.000 php
67,03 sar

1.00000 PHP = 0.06703 SAR

17:26 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1 USD11.349150.92941.536220.7947551331.82150.1557.1936
1 CAD0.74120710.6888861.138650.589078987.155111.2965.33195
1 EUR1.075951.4516211.652890.855151432.97161.5657.73995
1 AUD0.650950.8782290.60510.517346866.94897.74344.68267

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Filipinler pesosundan Arabistan riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PHP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PHP → SAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Filipinler pesosu için en iyi döviz çiftleri

PHP → USD

PHP → CAD

PHP → EUR

PHP → AUD

PHP → GBP

PHP → KRW

PHP → JPY

PHP → CNY

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Filipinler Pesosu / Arabistan Riyali
1 PHP0.06703 SAR
5 PHP0.33515 SAR
10 PHP0.67029 SAR
20 PHP1.34059 SAR
50 PHP3.35147 SAR
100 PHP6.70293 SAR
250 PHP16.75733 SAR
500 PHP33.51465 SAR
1000 PHP67.02930 SAR
2000 PHP134.05860 SAR
5000 PHP335.14650 SAR
10000 PHP670.29300 SAR
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Filipinler Pesosu
1 SAR14.91880 PHP
5 SAR74.59400 PHP
10 SAR149.18800 PHP
20 SAR298.37600 PHP
50 SAR745.94000 PHP
100 SAR1491.88000 PHP
250 SAR3729.70000 PHP
500 SAR7459.40000 PHP
1000 SAR14918.80000 PHP
2000 SAR29837.60000 PHP
5000 SAR74594.00000 PHP
10000 SAR149188.00000 PHP