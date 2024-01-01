bin Arabistan riyalinden Filipinler pesosuna

Reel döviz kuru ile SAR → PHP çevirin

1.000 sar
15.451,30 php

1,000SR SAR = 15,45₱ PHP

09:39 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SAR → PHP çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SAR → PHPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek15,640715,7061
Düşük15,452715,2224
Ortalama15,575615,5511
Değişim-1.20%1.51%
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1 SAR → PHP istatistikleri

SAR → PHP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 15,6407, en düşük 15,4527 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 15,5756 oldu. SAR → PHP kurundaki değişiklik -1.20 değerindeydi.

SAR → PHP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 15,7061, en düşük 15,2224 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 15,5511 oldu. SAR → PHP kurundaki değişiklik 1.51 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDINRPKRCADEURPHPAUDGBP
1 USD183,754278,91,3880,924581,5360,785
1 INR0,01213,330,0170,0110,6930,0180,009
1 PKR0,0040,310,0050,0030,2080,0060,003
1 CAD0,72160,352200,97310,66641,7951,1070,566

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Arabistan riyalinden Filipinler pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PHP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → PHP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

SAR → USD

SAR → INR

SAR → PKR

SAR → CAD

SAR → EUR

SAR → PHP

SAR → AUD

SAR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Filipinler Pesosu
1 SAR15,45130 PHP
5 SAR77,25650 PHP
10 SAR154,51300 PHP
20 SAR309,02600 PHP
50 SAR772,56500 PHP
100 SAR1.545,13000 PHP
250 SAR3.862,82500 PHP
500 SAR7.725,65000 PHP
1000 SAR15.451,30000 PHP
2000 SAR30.902,60000 PHP
5000 SAR77.256,50000 PHP
10000 SAR154.513,00000 PHP
Çevrim kurları Filipinler Pesosu / Arabistan Riyali
1 PHP0,06472 SAR
5 PHP0,32360 SAR
10 PHP0,64719 SAR
20 PHP1,29439 SAR
50 PHP3,23597 SAR
100 PHP6,47194 SAR
250 PHP16,17985 SAR
500 PHP32,35970 SAR
1000 PHP64,71940 SAR
2000 PHP129,43880 SAR
5000 PHP323,59700 SAR
10000 PHP647,19400 SAR