250 Filipinler pesosundan Arabistan riyaline

Reel döviz kuru ile PHP → SAR çevirin

1,000₱ PHP = 0,06395SR SAR

08:05 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

PHP → SAR çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

SAR
1 PHP → SARSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,06530,0676
Düşük0,06380,0638
Ortalama0,06440,0658
Değişim-2.00%-3.61%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 PHP → SAR istatistikleri

PHP → SAR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0653, en düşük 0,0638 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0644 oldu. PHP → SAR kurundaki değişiklik -2.00 değerindeydi.

PHP → SAR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0676, en düşük 0,0638 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0658 oldu. PHP → SAR kurundaki değişiklik -3.61 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPHP - SAR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1 USD11,4090,9481,5480,7921.397,88154,6157,245
1 CAD0,7110,6731,0990,562992,143109,7385,142
1 EUR1,0551,48611,6330,8361.474,62163,117,642
1 AUD0,6460,910,61210,512902,96199,8744,68

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Filipinler pesosundan Arabistan riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PHP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PHP → SAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Filipinler pesosu için en iyi döviz çiftleri

PHP → USD

PHP → CAD

PHP → EUR

PHP → AUD

PHP → GBP

PHP → KRW

PHP → JPY

PHP → CNY

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Filipinler Pesosu / Arabistan Riyali
1 PHP0,06395 SAR
5 PHP0,31976 SAR
10 PHP0,63952 SAR
20 PHP1,27905 SAR
50 PHP3,19763 SAR
100 PHP6,39525 SAR
250 PHP15,98812 SAR
500 PHP31,97625 SAR
1000 PHP63,95250 SAR
2000 PHP127,90500 SAR
5000 PHP319,76250 SAR
10000 PHP639,52500 SAR
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Filipinler Pesosu
1 SAR15,63660 PHP
5 SAR78,18300 PHP
10 SAR156,36600 PHP
20 SAR312,73200 PHP
50 SAR781,83000 PHP
100 SAR1.563,66000 PHP
250 SAR3.909,15000 PHP
500 SAR7.818,30000 PHP
1000 SAR15.636,60000 PHP
2000 SAR31.273,20000 PHP
5000 SAR78.183,00000 PHP
10000 SAR156.366,00000 PHP