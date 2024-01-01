Yemen riyalinden Yeni İsrail şekeline

Reel döviz kuru ile OMR → ILS çevirin

1.000 omr
9.411,29 ils

1.00000 OMR = 9.41129 ILS

16:19 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8549851.0755589.31.452751.652530.9473618.3717
1 GBP1.1696111.25805104.4521.699251.932931.1080421.489
1 USD0.929750.794881183.02731.35071.536450.880817.0812
1 INR0.01119820.009573730.012044210.01626810.01850540.01060860.20573

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Yemen riyalinden Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak OMR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut OMR → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yemen riyali için en iyi döviz çiftleri

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OMR → JPY

OMR → RUB

OMR → AUD

OMR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Umman Riyali / Yeni İsrail Şekeli
1 OMR9.41129 ILS
5 OMR47.05645 ILS
10 OMR94.11290 ILS
20 OMR188.22580 ILS
50 OMR470.56450 ILS
100 OMR941.12900 ILS
250 OMR2352.82250 ILS
500 OMR4705.64500 ILS
1000 OMR9411.29000 ILS
2000 OMR18822.58000 ILS
5000 OMR47056.45000 ILS
10000 OMR94112.90000 ILS
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Umman Riyali
1 ILS0.10626 OMR
5 ILS0.53128 OMR
10 ILS1.06255 OMR
20 ILS2.12510 OMR
50 ILS5.31275 OMR
100 ILS10.62550 OMR
250 ILS26.56375 OMR
500 ILS53.12750 OMR
1000 ILS106.25500 OMR
2000 ILS212.51000 OMR
5000 ILS531.27500 OMR
10000 ILS1062.55000 OMR