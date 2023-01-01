Оманские риалы в новые израильские шекели

Сконвертируйте OMR в ILS по реальному обменному курсу

1000 omr
9895.97 ils

1.00000 OMR = 9.89597 ILS

Среднерыночный курс в 2:50 UTC
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График изменения обменного курса OMR к ILS

1 мин. назад 1 OMR → 0 ILS
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86091.074889.09231.457971.678460.958818.534
1GBP1.1615811.24845103.4871.693521.949641.1137221.5284
1USD0.93040.800993182.8921.35651.561650.892117.2441
1INR0.01122430.009663090.012063910.01636470.01883950.01076220.208031

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Как произвести расчет конвертации из оманских риалов в новые израильские шекели

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите OMR из выпадающего списка для исходной валюты и ILS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из OMR в ILS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Обменные курсы Оманский риал / Израильский новый шекель
1 OMR9.89597 ILS
5 OMR49.47985 ILS
10 OMR98.95970 ILS
20 OMR197.91940 ILS
50 OMR494.79850 ILS
100 OMR989.59700 ILS
250 OMR2473.99250 ILS
500 OMR4947.98500 ILS
1000 OMR9895.97000 ILS
2000 OMR19791.94000 ILS
5000 OMR49479.85000 ILS
10000 OMR98959.70000 ILS
Обменные курсы Израильский новый шекель / Оманский риал
1 ILS0.10105 OMR
5 ILS0.50526 OMR
10 ILS1.01051 OMR
20 ILS2.02102 OMR
50 ILS5.05255 OMR
100 ILS10.10510 OMR
250 ILS25.26275 OMR
500 ILS50.52550 OMR
1000 ILS101.05100 OMR
2000 ILS202.10200 OMR
5000 ILS505.25500 OMR
10000 ILS1010.51000 OMR