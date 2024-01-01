Yemen riyalinden Cezayir dinarına

Reel döviz kuru ile OMR → DZD çevirin

1.000 omr
349.228 dzd

1.00000 OMR = 349.22800 DZD

16:17 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855091.0757589.3171.452851.652580.9473718.375
1 GBP1.1694711.25805104.4531.699061.932641.1079221.4889
1 USD0.92960.794881183.02771.350551.536220.8806517.0811
1 INR0.01119610.009573680.012044210.01626630.01850250.01060670.205728

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Yemen riyalinden Cezayir dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak OMR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut OMR → DZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yemen riyali için en iyi döviz çiftleri

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OMR → AUD

OMR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Umman Riyali / Cezayir Dinarı
1 OMR349.22800 DZD
5 OMR1746.14000 DZD
10 OMR3492.28000 DZD
20 OMR6984.56000 DZD
50 OMR17461.40000 DZD
100 OMR34922.80000 DZD
250 OMR87307.00000 DZD
500 OMR174614.00000 DZD
1000 OMR349228.00000 DZD
2000 OMR698456.00000 DZD
5000 OMR1746140.00000 DZD
10000 OMR3492280.00000 DZD
Çevrim kurları Cezayir Dinarı / Umman Riyali
1 DZD0.00286 OMR
5 DZD0.01432 OMR
10 DZD0.02863 OMR
20 DZD0.05727 OMR
50 DZD0.14317 OMR
100 DZD0.28635 OMR
250 DZD0.71586 OMR
500 DZD1.43173 OMR
1000 DZD2.86346 OMR
2000 DZD5.72692 OMR
5000 DZD14.31730 OMR
10000 DZD28.63460 OMR