5 Nijerya nairasından Solomon Adaları dolarına

Reel döviz kuru ile NGN → SBD çevirin

5 ngn
0,05 sbd

1.00000 NGN = 0.01086 SBD

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Uluslararası online alışverişin daha ucuz yolu

NGN → SBD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 NGN → 0 SBD
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Nijerya nairasından Solomon Adaları dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SBD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NGN → SBD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Nijerya nairası

NGN → USD

NGN → EUR

NGN → PHP

NGN → GBP

NGN → DZD

NGN → EGP

NGN → MXN

NGN → INR

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Nijerya Nairası / Solomon Adaları doları
1 NGN0.01086 SBD
5 NGN0.05432 SBD
10 NGN0.10865 SBD
20 NGN0.21730 SBD
50 NGN0.54324 SBD
100 NGN1.08648 SBD
250 NGN2.71620 SBD
500 NGN5.43240 SBD
1000 NGN10.86480 SBD
2000 NGN21.72960 SBD
5000 NGN54.32400 SBD
10000 NGN108.64800 SBD
Çevrim kurları Solomon Adaları doları / Nijerya Nairası
1 SBD92.04060 NGN
5 SBD460.20300 NGN
10 SBD920.40600 NGN
20 SBD1840.81200 NGN
50 SBD4602.03000 NGN
100 SBD9204.06000 NGN
250 SBD23010.15000 NGN
500 SBD46020.30000 NGN
1000 SBD92040.60000 NGN
2000 SBD184081.20000 NGN
5000 SBD460203.00000 NGN
10000 SBD920406.00000 NGN