bin Nijerya nairasından Solomon Adaları dolarına
Reel döviz kuru ile NGN → SBD çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Nijerya nairasından Solomon Adaları dolarına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SBD seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NGN → SBD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Solomon Adaları doları / Nijerya Nairası
|1 SBD
|92.04060 NGN
|5 SBD
|460.20300 NGN
|10 SBD
|920.40600 NGN
|20 SBD
|1840.81200 NGN
|50 SBD
|4602.03000 NGN
|100 SBD
|9204.06000 NGN
|250 SBD
|23010.15000 NGN
|500 SBD
|46020.30000 NGN
|1000 SBD
|92040.60000 NGN
|2000 SBD
|184081.20000 NGN
|5000 SBD
|460203.00000 NGN
|10000 SBD
|920406.00000 NGN