5000 Nijerya nairasından Polonya zlotisine
Reel döviz kuru ile NGN → PLN çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Nijerya nairasından Polonya zlotisine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PLN seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NGN → PLN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Polonya Zlotisi / Nijerya Nairası
|1 PLN
|176.07500 NGN
|5 PLN
|880.37500 NGN
|10 PLN
|1760.75000 NGN
|20 PLN
|3521.50000 NGN
|50 PLN
|8803.75000 NGN
|100 PLN
|17607.50000 NGN
|250 PLN
|44018.75000 NGN
|500 PLN
|88037.50000 NGN
|1000 PLN
|176075.00000 NGN
|2000 PLN
|352150.00000 NGN
|5000 PLN
|880375.00000 NGN
|10000 PLN
|1760750.00000 NGN