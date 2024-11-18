5 Polonya zlotisinden Nijerya nairasına

Reel döviz kuru ile PLN → NGN çevirin

1,000zł PLN = 421,3₦ NGN

14:42 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PLN → NGN çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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NGN
1 PLN → NGNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek430,0040441,0710
Düşük417,3210408,7440
Ortalama423,3600423,4934
Değişim-0.94%2.66%
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1 PLN → NGN istatistikleri

PLN → NGN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 430,0040, en düşük 417,3210 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 423,3600 oldu. PLN → NGN kurundaki değişiklik -0.94 değerindeydi.

PLN → NGN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 441,0710, en düşük 408,7440 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 423,4934 oldu. PLN → NGN kurundaki değişiklik 2.66 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPLN - NGN tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURGBPINRCHFKRWNOKCZK
1 USD10,9460,79284,4060,8851.394,4611,06123,904
1 EUR1,05710,83789,2260,9361.474,0811,69225,268
1 GBP1,2631,1951106,6391,1191.761,7613,97430,199
1 INR0,0120,0110,00910,0116,5210,1310,283

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Polonya zlotisinden Nijerya nairasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PLN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PLN → NGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Polonya zlotisi için en iyi döviz çiftleri

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PLN → NOK

PLN → CZK

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Polonya Zlotisi / Nijerya Nairası
1 PLN421,29100 NGN
5 PLN2.106,45500 NGN
10 PLN4.212,91000 NGN
20 PLN8.425,82000 NGN
50 PLN21.064,55000 NGN
100 PLN42.129,10000 NGN
250 PLN105.322,75000 NGN
500 PLN210.645,50000 NGN
1000 PLN421.291,00000 NGN
2000 PLN842.582,00000 NGN
5000 PLN2.106.455,00000 NGN
10000 PLN4.212.910,00000 NGN
Çevrim kurları Nijerya Nairası / Polonya Zlotisi
1 NGN0,00237 PLN
5 NGN0,01187 PLN
10 NGN0,02374 PLN
20 NGN0,04747 PLN
50 NGN0,11868 PLN
100 NGN0,23737 PLN
250 NGN0,59341 PLN
500 NGN1,18683 PLN
1000 NGN2,37365 PLN
2000 NGN4,74730 PLN
5000 NGN11,86825 PLN
10000 NGN23,73650 PLN