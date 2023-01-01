100 Nijerya nairasından Polonya zlotisine

Reel döviz kuru ile NGN → PLN çevirin

100 ngn
0.57 pln

1.00000 NGN = 0.00568 PLN

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Uluslararası online alışverişin daha ucuz yolu

NGN → PLN çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 NGN → 0 PLN
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Nijerya nairasından Polonya zlotisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PLN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NGN → PLN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Nijerya nairası

NGN → USD

NGN → EUR

NGN → PHP

NGN → GBP

NGN → DZD

NGN → EGP

NGN → MXN

NGN → INR

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Nijerya Nairası / Polonya Zlotisi
1 NGN0.00568 PLN
5 NGN0.02840 PLN
10 NGN0.05679 PLN
20 NGN0.11359 PLN
50 NGN0.28397 PLN
100 NGN0.56794 PLN
250 NGN1.41985 PLN
500 NGN2.83970 PLN
1000 NGN5.67940 PLN
2000 NGN11.35880 PLN
5000 NGN28.39700 PLN
10000 NGN56.79400 PLN
Çevrim kurları Polonya Zlotisi / Nijerya Nairası
1 PLN176.07500 NGN
5 PLN880.37500 NGN
10 PLN1760.75000 NGN
20 PLN3521.50000 NGN
50 PLN8803.75000 NGN
100 PLN17607.50000 NGN
250 PLN44018.75000 NGN
500 PLN88037.50000 NGN
1000 PLN176075.00000 NGN
2000 PLN352150.00000 NGN
5000 PLN880375.00000 NGN
10000 PLN1760750.00000 NGN