20 Nijerya nairasından Mauritius rupisine

Reel döviz kuru ile NGN → MUR çevirin

20 ngn
1.15 mur

1.00000 NGN = 0.05774 MUR

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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NGN → MUR çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 NGN → 0 MUR
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Nijerya nairasından Mauritius rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NGN → MUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Nijerya nairası

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NGN → GBP

NGN → DZD

NGN → EGP

NGN → MXN

NGN → INR

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plane
Çevrim kurları Nijerya Nairası / Mauritius Rupisi
1 NGN0.05774 MUR
5 NGN0.28869 MUR
10 NGN0.57737 MUR
20 NGN1.15474 MUR
50 NGN2.88686 MUR
100 NGN5.77372 MUR
250 NGN14.43430 MUR
500 NGN28.86860 MUR
1000 NGN57.73720 MUR
2000 NGN115.47440 MUR
5000 NGN288.68600 MUR
10000 NGN577.37200 MUR
Çevrim kurları Mauritius Rupisi / Nijerya Nairası
1 MUR17.31990 NGN
5 MUR86.59950 NGN
10 MUR173.19900 NGN
20 MUR346.39800 NGN
50 MUR865.99500 NGN
100 MUR1731.99000 NGN
250 MUR4329.97500 NGN
500 MUR8659.95000 NGN
1000 MUR17319.90000 NGN
2000 MUR34639.80000 NGN
5000 MUR86599.50000 NGN
10000 MUR173199.00000 NGN