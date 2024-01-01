500 Lübnan lirasından Tanzanya şilinine

Reel döviz kuru ile LBP → TZS çevirin

500 lbp
15,05 tzs

1,000ل.ل. LBP = 0,03011tzs TZS

04:32 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LBP → TZSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,03010,0301
Düşük0,02950,0289
Ortalama0,02980,0293
Değişim2.00%4.30%
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1 LBP → TZS istatistikleri

LBP → TZS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0301, en düşük 0,0295 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0298 oldu. LBP → TZS kurundaki değişiklik 2.00 değerindeydi.

LBP → TZS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0301, en düşük 0,0289 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0293 oldu. LBP → TZS kurundaki değişiklik 4.30 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADNZDAUDEURSGDZARGBP
1 USD11,3811,6791,5310,9231,33518,2310,778
1 CAD0,72411,2161,1090,6690,96713,2050,563
1 NZD0,5960,82210,9120,550,79510,8580,463
1 AUD0,6530,9021,09710,6030,87211,9090,508

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Lübnan lirasından Tanzanya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LBP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TZS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LBP → TZS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lübnan lirası için en iyi döviz çiftleri

LBP → USD

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LBP → AUD

LBP → EUR

LBP → SGD

LBP → ZAR

LBP → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Tanzanya Şilini
1 LBP0,03011 TZS
5 LBP0,15054 TZS
10 LBP0,30108 TZS
20 LBP0,60215 TZS
50 LBP1,50539 TZS
100 LBP3,01077 TZS
250 LBP7,52693 TZS
500 LBP15,05385 TZS
1000 LBP30,10770 TZS
2000 LBP60,21540 TZS
5000 LBP150,53850 TZS
10000 LBP301,07700 TZS
Çevrim kurları Tanzanya Şilini / Lübnan Lirası
1 TZS33,21410 LBP
5 TZS166,07050 LBP
10 TZS332,14100 LBP
20 TZS664,28200 LBP
50 TZS1.660,70500 LBP
100 TZS3.321,41000 LBP
250 TZS8.303,52500 LBP
500 TZS16.607,05000 LBP
1000 TZS33.214,10000 LBP
2000 TZS66.428,20000 LBP
5000 TZS166.070,50000 LBP
10000 TZS332.141,00000 LBP