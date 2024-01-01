20 Lübnan lirasından Tanzanya şilinine
Reel döviz kuru ile LBP → TZS çevirin
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|1 LBP → TZS
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|0,0301
|0,0301
|Düşük
|0,0295
|0,0289
|Ortalama
|0,0298
|0,0293
|Değişim
|2.00%
|4.30%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 LBP → TZS istatistikleri
LBP → TZS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0301, en düşük 0,0295 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0298 oldu. LBP → TZS kurundaki değişiklik 2.00 değerindeydi.
LBP → TZS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0301, en düşük 0,0289 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0293 oldu. LBP → TZS kurundaki değişiklik 4.30 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Lübnan lirasından Tanzanya şilinine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LBP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TZS seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LBP → TZS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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|Çevrim kurları Tanzanya Şilini / Lübnan Lirası
|1 TZS
|33,21410 LBP
|5 TZS
|166,07050 LBP
|10 TZS
|332,14100 LBP
|20 TZS
|664,28200 LBP
|50 TZS
|1.660,70500 LBP
|100 TZS
|3.321,41000 LBP
|250 TZS
|8.303,52500 LBP
|500 TZS
|16.607,05000 LBP
|1000 TZS
|33.214,10000 LBP
|2000 TZS
|66.428,20000 LBP
|5000 TZS
|166.070,50000 LBP
|10000 TZS
|332.141,00000 LBP