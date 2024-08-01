Lübnan lirasından Tanzanya şilinine Geçmiş Döviz Kurları
Lübnan lirasından Tanzanya şilinine geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Lübnan lirasından (LBP) Tanzanya şilinine (TZS) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 01-08-2019 ile 01-08-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, LBP - TZS için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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Lübnan lirası → Tanzanya şilini döviz kuru geçmişi
Bugünün Lübnan lirası Tanzanya şilinine döviz kuru şu anda 0,030, dünden bu yana %0.392 değerinde değişti. Lübnan lirası değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %0.453 artışla görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Lübnan lirası Tanzanya şilinine döviz kuru en yüksek değeri 0,030 (29-07-2024) ile en düşük değeri 0,030 (25-07-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %1.226 artış ile 29-07-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Lübnan lirasından Tanzanya şilinine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LBP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TZS seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LBP → TZS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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