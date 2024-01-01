5 Kazakistan tengesinden Samoa talasına

Reel döviz kuru ile KZT → WST çevirin

1,000₸ KZT = 0,005597WS$ WST

01:39 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

KZT → WST çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

WST
1 KZT → WSTSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00570,0057
Düşük0,00550,0054
Ortalama0,00560,0056
Değişim-0.06%-2.23%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 KZT → WST istatistikleri

KZT → WST kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0057, en düşük 0,0055 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0056 oldu. KZT → WST kurundaki değişiklik -0.06 değerindeydi.

KZT → WST kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0057, en düşük 0,0054 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0056 oldu. KZT → WST kurundaki değişiklik -2.23 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKZT - WST tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADSGDZAREURGBPNZDAUD
1 USD11,4071,34118,1370,9490,7911,7051,545
1 CAD0,71110,95312,8870,6740,5621,2111,098
1 SGD0,7461,049113,5220,7070,591,2711,152
1 ZAR0,0550,0780,07410,0520,0440,0940,085

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Kazakistan tengesinden Samoa talasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak WST seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → WST kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

KZT → USD

KZT → CAD

KZT → SGD

KZT → ZAR

KZT → EUR

KZT → GBP

KZT → NZD

KZT → AUD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Samoa Talası
1 KZT0,00560 WST
5 KZT0,02798 WST
10 KZT0,05597 WST
20 KZT0,11193 WST
50 KZT0,27983 WST
100 KZT0,55966 WST
250 KZT1,39915 WST
500 KZT2,79829 WST
1000 KZT5,59658 WST
2000 KZT11,19316 WST
5000 KZT27,98290 WST
10000 KZT55,96580 WST
Çevrim kurları Samoa Talası / Kazakistan Tengesi
1 WST178,68100 KZT
5 WST893,40500 KZT
10 WST1.786,81000 KZT
20 WST3.573,62000 KZT
50 WST8.934,05000 KZT
100 WST17.868,10000 KZT
250 WST44.670,25000 KZT
500 WST89.340,50000 KZT
1000 WST178.681,00000 KZT
2000 WST357.362,00000 KZT
5000 WST893.405,00000 KZT
10000 WST1.786.810,00000 KZT