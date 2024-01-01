10 Samoa talasından Kazakistan tengesine

Reel döviz kuru ile WST → KZT çevirin

1,000WS$ WST = 182,1₸ KZT

05:16 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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WST → KZT çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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KZT
1 WST → KZTSon 30 günSon 90 gün
Yüksek182,5800183,6030
Düşük176,2100175,8560
Ortalama179,8213178,8970
Değişim2.99%3.43%
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1 WST → KZT istatistikleri

WST → KZT kurunun performansı son 30 günde en yüksek 182,5800, en düşük 176,2100 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 179,8213 oldu. WST → KZT kurundaki değişiklik 2.99 değerindeydi.

WST → KZT kurunun performansı son 90 günde en yüksek 183,6030, en düşük 175,8560 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 178,8970 oldu. WST → KZT kurundaki değişiklik 3.43 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiWST - KZT tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURAUDZARCADGBPINRSGD
1 USD10,9441,53717,9551,4020,78984,4061,339
1 EUR1,05911,62719,0121,4850,83589,3741,417
1 AUD0,6510,615111,6840,9120,51354,9270,871
1 ZAR0,0560,0530,08610,0780,0444,7010,075

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Samoa talasından Kazakistan tengesine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak WST ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KZT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut WST → KZT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Samoa talası için en iyi döviz çiftleri

WST → USD

WST → EUR

WST → AUD

WST → ZAR

WST → CAD

WST → GBP

WST → INR

WST → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Samoa Talası / Kazakistan Tengesi
1 WST182,08400 KZT
5 WST910,42000 KZT
10 WST1.820,84000 KZT
20 WST3.641,68000 KZT
50 WST9.104,20000 KZT
100 WST18.208,40000 KZT
250 WST45.521,00000 KZT
500 WST91.042,00000 KZT
1000 WST182.084,00000 KZT
2000 WST364.168,00000 KZT
5000 WST910.420,00000 KZT
10000 WST1.820.840,00000 KZT
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Samoa Talası
1 KZT0,00549 WST
5 KZT0,02746 WST
10 KZT0,05492 WST
20 KZT0,10984 WST
50 KZT0,27460 WST
100 KZT0,54920 WST
250 KZT1,37299 WST
500 KZT2,74598 WST
1000 KZT5,49196 WST
2000 KZT10,98392 WST
5000 KZT27,45980 WST
10000 KZT54,91960 WST