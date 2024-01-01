Kazakistan tengesinden Tunus dinarına

Reel döviz kuru ile KZT → TND çevirin

1.000 kzt
6,995 tnd

1.00000 KZT = 0.00700 TND

10:06 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8548751.073489.13581.453171.652530.94820518.3148
1 GBP1.1697611.25565104.271.69991.933111.1091721.4244
1 USD0.93160.7964183.04061.35381.539530.8833517.0624
1 INR0.01121880.009590490.012042310.01630290.01853950.01063760.205471

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Kazakistan tengesinden Tunus dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TND seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → TND kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

KZT → USD

KZT → CAD

KZT → SGD

KZT → ZAR

KZT → EUR

KZT → GBP

KZT → NZD

KZT → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Tunus Dinarı
1 KZT0.00700 TND
5 KZT0.03498 TND
10 KZT0.06995 TND
20 KZT0.13990 TND
50 KZT0.34975 TND
100 KZT0.69951 TND
250 KZT1.74877 TND
500 KZT3.49754 TND
1000 KZT6.99507 TND
2000 KZT13.99014 TND
5000 KZT34.97535 TND
10000 KZT69.95070 TND
Çevrim kurları Tunus Dinarı / Kazakistan Tengesi
1 TND142.95800 KZT
5 TND714.79000 KZT
10 TND1429.58000 KZT
20 TND2859.16000 KZT
50 TND7147.90000 KZT
100 TND14295.80000 KZT
250 TND35739.50000 KZT
500 TND71479.00000 KZT
1000 TND142958.00000 KZT
2000 TND285916.00000 KZT
5000 TND714790.00000 KZT
10000 TND1429580.00000 KZT