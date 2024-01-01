10 bin Kazakistan tengesinden Tunus dinarına

Reel döviz kuru ile KZT → TND çevirin

1,000₸ KZT = 0,006358DT TND

21:59 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KZT → TND çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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TND
1 KZT → TNDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00640,0064
Düşük0,00630,0062
Ortalama0,00640,0063
Değişim-0.56%-0.73%
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1 KZT → TND istatistikleri

KZT → TND kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0064, en düşük 0,0063 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0064 oldu. KZT → TND kurundaki değişiklik -0.56 değerindeydi.

KZT → TND kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0064, en düşük 0,0062 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0063 oldu. KZT → TND kurundaki değişiklik -0.73 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKZT - TND tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADSGDZAREURGBPNZDAUD
1 USD11,4071,34118,1420,9480,7911,7031,544
1 CAD0,71110,95312,8920,6740,5621,211,098
1 SGD0,7461,049113,530,7070,591,271,152
1 ZAR0,0550,0780,07410,0520,0440,0940,085

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kazakistan tengesinden Tunus dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TND seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → TND kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

KZT → USD

KZT → CAD

KZT → SGD

KZT → ZAR

KZT → EUR

KZT → GBP

KZT → NZD

KZT → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Tunus Dinarı
1 KZT0,00636 TND
5 KZT0,03179 TND
10 KZT0,06358 TND
20 KZT0,12717 TND
50 KZT0,31792 TND
100 KZT0,63584 TND
250 KZT1,58961 TND
500 KZT3,17921 TND
1000 KZT6,35842 TND
2000 KZT12,71684 TND
5000 KZT31,79210 TND
10000 KZT63,58420 TND
Çevrim kurları Tunus Dinarı / Kazakistan Tengesi
1 TND157,27200 KZT
5 TND786,36000 KZT
10 TND1.572,72000 KZT
20 TND3.145,44000 KZT
50 TND7.863,60000 KZT
100 TND15.727,20000 KZT
250 TND39.318,00000 KZT
500 TND78.636,00000 KZT
1000 TND157.272,00000 KZT
2000 TND314.544,00000 KZT
5000 TND786.360,00000 KZT
10000 TND1.572.720,00000 KZT