bin Kazakistan tengesinden El Salvador kolonuna

Reel döviz kuru ile KZT → SVC çevirin

1,000₸ KZT = 0,01762₡ SVC

00:59 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

KZT → SVC çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

SVC
1 KZT → SVCSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,01810,0184
Düşük0,01760,0176
Ortalama0,01790,0181
Değişim-2.81%-4.19%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 KZT → SVC istatistikleri

KZT → SVC kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0181, en düşük 0,0176 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0179 oldu. KZT → SVC kurundaki değişiklik -2.81 değerindeydi.

KZT → SVC kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0184, en düşük 0,0176 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0181 oldu. KZT → SVC kurundaki değişiklik -4.19 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKZT - SVC tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADSGDZAREURGBPNZDAUD
1 USD11,4071,34118,1440,9480,7911,7031,545
1 CAD0,71110,95312,8920,6740,5621,211,097
1 SGD0,7461,05113,5330,7070,591,271,152
1 ZAR0,0550,0780,07410,0520,0440,0940,085

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Kazakistan tengesinden El Salvador kolonuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SVC seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → SVC kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

KZT → USD

KZT → CAD

KZT → SGD

KZT → ZAR

KZT → EUR

KZT → GBP

KZT → NZD

KZT → AUD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / El Salvador Kolonu
1 KZT0,01762 SVC
5 KZT0,08809 SVC
10 KZT0,17617 SVC
20 KZT0,35234 SVC
50 KZT0,88085 SVC
100 KZT1,76170 SVC
250 KZT4,40425 SVC
500 KZT8,80850 SVC
1000 KZT17,61700 SVC
2000 KZT35,23400 SVC
5000 KZT88,08500 SVC
10000 KZT176,17000 SVC
Çevrim kurları El Salvador Kolonu / Kazakistan Tengesi
1 SVC56,76340 KZT
5 SVC283,81700 KZT
10 SVC567,63400 KZT
20 SVC1.135,26800 KZT
50 SVC2.838,17000 KZT
100 SVC5.676,34000 KZT
250 SVC14.190,85000 KZT
500 SVC28.381,70000 KZT
1000 SVC56.763,40000 KZT
2000 SVC113.526,80000 KZT
5000 SVC283.817,00000 KZT
10000 SVC567.634,00000 KZT