250 Kazakistan tengesinden Katar riyaline

Reel döviz kuru ile KZT → QAR çevirin

1,000₸ KZT = 0,007340QR QAR

23:03 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KZT → QAR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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QAR
1 KZT → QARSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00760,0077
Düşük0,00730,0073
Ortalama0,00740,0075
Değişim-2.81%-4.23%
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1 KZT → QAR istatistikleri

KZT → QAR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0076, en düşük 0,0073 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0074 oldu. KZT → QAR kurundaki değişiklik -2.81 değerindeydi.

KZT → QAR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0077, en düşük 0,0073 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0075 oldu. KZT → QAR kurundaki değişiklik -4.23 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKZT - QAR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADSGDZAREURGBPNZDAUD
1 USD11,4081,3418,1360,9480,7911,7031,545
1 CAD0,7110,95212,8810,6730,5621,2091,097
1 SGD0,7461,05113,530,7070,591,271,152
1 ZAR0,0550,0780,07410,0520,0440,0940,085

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kazakistan tengesinden Katar riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak QAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → QAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

KZT → USD

KZT → CAD

KZT → SGD

KZT → ZAR

KZT → EUR

KZT → GBP

KZT → NZD

KZT → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Katar Riyali
1 KZT0,00734 QAR
5 KZT0,03670 QAR
10 KZT0,07340 QAR
20 KZT0,14680 QAR
50 KZT0,36701 QAR
100 KZT0,73401 QAR
250 KZT1,83504 QAR
500 KZT3,67007 QAR
1000 KZT7,34014 QAR
2000 KZT14,68028 QAR
5000 KZT36,70070 QAR
10000 KZT73,40140 QAR
Çevrim kurları Katar Riyali / Kazakistan Tengesi
1 QAR136,23700 KZT
5 QAR681,18500 KZT
10 QAR1.362,37000 KZT
20 QAR2.724,74000 KZT
50 QAR6.811,85000 KZT
100 QAR13.623,70000 KZT
250 QAR34.059,25000 KZT
500 QAR68.118,50000 KZT
1000 QAR136.237,00000 KZT
2000 QAR272.474,00000 KZT
5000 QAR681.185,00000 KZT
10000 QAR1.362.370,00000 KZT