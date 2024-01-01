5.000 Katar riyalinden Kazakistan tengesine

Reel döviz kuru ile QAR → KZT çevirin

1,000QR QAR = 136,8₸ KZT

18:30 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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QAR → KZT çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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KZT
1 QAR → KZTSon 30 günSon 90 gün
Yüksek136,7780136,7780
Düşük132,3200130,4740
Ortalama134,3890132,9259
Değişim3.30%4.83%
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1 QAR → KZT istatistikleri

QAR → KZT kurunun performansı son 30 günde en yüksek 136,7780, en düşük 132,3200 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 134,3890 oldu. QAR → KZT kurundaki değişiklik 3.30 değerindeydi.

QAR → KZT kurunun performansı son 90 günde en yüksek 136,7780, en düşük 130,4740 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 132,9259 oldu. QAR → KZT kurundaki değişiklik 4.83 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiQAR - KZT tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1 USD184,4121,402277,950,7890,9441.720,281,537
1 INR0,01210,0173,2930,0090,01120,380,018
1 CAD0,71360,2151198,2740,5630,6741.227,151,097
1 PKR0,0040,3040,00510,0030,0036,1890,006

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Katar riyalinden Kazakistan tengesine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KZT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → KZT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Katar riyali için en iyi döviz çiftleri

QAR → USD

QAR → INR

QAR → CAD

QAR → PKR

QAR → GBP

QAR → EUR

QAR → NGN

QAR → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Katar Riyali / Kazakistan Tengesi
1 QAR136,77800 KZT
5 QAR683,89000 KZT
10 QAR1.367,78000 KZT
20 QAR2.735,56000 KZT
50 QAR6.838,90000 KZT
100 QAR13.677,80000 KZT
250 QAR34.194,50000 KZT
500 QAR68.389,00000 KZT
1000 QAR136.778,00000 KZT
2000 QAR273.556,00000 KZT
5000 QAR683.890,00000 KZT
10000 QAR1.367.780,00000 KZT
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Katar Riyali
1 KZT0,00731 QAR
5 KZT0,03656 QAR
10 KZT0,07311 QAR
20 KZT0,14622 QAR
50 KZT0,36556 QAR
100 KZT0,73111 QAR
250 KZT1,82778 QAR
500 KZT3,65556 QAR
1000 KZT7,31113 QAR
2000 KZT14,62226 QAR
5000 KZT36,55565 QAR
10000 KZT73,11130 QAR