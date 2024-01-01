bin Kazakistan tengesinden Moritanya ouguiyasına

Reel döviz kuru ile KZT → MRU çevirin

1,000₸ KZT = 0,08019UM MRU

20:01 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KZT → MRU çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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MRU
1 KZT → MRUSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,08210,0832
Düşük0,08010,0801
Ortalama0,08120,0819
Değişim-2.38%-3.63%
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1 KZT → MRU istatistikleri

KZT → MRU kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0821, en düşük 0,0801 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0812 oldu. KZT → MRU kurundaki değişiklik -2.38 değerindeydi.

KZT → MRU kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0832, en düşük 0,0801 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0819 oldu. KZT → MRU kurundaki değişiklik -3.63 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKZT - MRU tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADSGDZAREURGBPNZDAUD
1 USD11,4091,34218,1420,9490,7921,7041,546
1 CAD0,7110,95212,880,6740,5621,211,098
1 SGD0,7451,05113,5230,7070,5911,271,153
1 ZAR0,0550,0780,07410,0520,0440,0940,085

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kazakistan tengesinden Moritanya ouguiyasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MRU seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → MRU kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

KZT → USD

KZT → CAD

KZT → SGD

KZT → ZAR

KZT → EUR

KZT → GBP

KZT → NZD

KZT → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Moritanya ouguiyası
1 KZT0,08019 MRU
5 KZT0,40096 MRU
10 KZT0,80193 MRU
20 KZT1,60385 MRU
50 KZT4,00963 MRU
100 KZT8,01925 MRU
250 KZT20,04813 MRU
500 KZT40,09625 MRU
1000 KZT80,19250 MRU
2000 KZT160,38500 MRU
5000 KZT400,96250 MRU
10000 KZT801,92500 MRU
Çevrim kurları Moritanya ouguiyası / Kazakistan Tengesi
1 MRU12,47000 KZT
5 MRU62,35000 KZT
10 MRU124,70000 KZT
20 MRU249,40000 KZT
50 MRU623,50000 KZT
100 MRU1.247,00000 KZT
250 MRU3.117,50000 KZT
500 MRU6.235,00000 KZT
1000 MRU12.470,00000 KZT
2000 MRU24.940,00000 KZT
5000 MRU62.350,00000 KZT
10000 MRU124.700,00000 KZT