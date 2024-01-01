250 Kazakistan tengesinden Makedonya dinarına

Reel döviz kuru ile KZT → MKD çevirin

1,000₸ KZT = 0,1178ден MKD

15:33 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KZT → MKD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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MKD
1 KZT → MKDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,11820,1182
Düşük0,11500,1142
Ortalama0,11680,1159
Değişim0.43%1.17%
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1 KZT → MKD istatistikleri

KZT → MKD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1182, en düşük 0,1150 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1168 oldu. KZT → MKD kurundaki değişiklik 0.43 değerindeydi.

KZT → MKD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1182, en düşük 0,1142 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1159 oldu. KZT → MKD kurundaki değişiklik 1.17 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKZT - MKD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADSGDZAREURGBPNZDAUD
1 USD11,4081,34118,1430,9490,7921,7041,546
1 CAD0,7110,95212,8820,6740,5631,211,098
1 SGD0,7461,05113,5260,7070,5911,271,153
1 ZAR0,0550,0780,07410,0520,0440,0940,085

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kazakistan tengesinden Makedonya dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MKD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → MKD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

KZT → USD

KZT → CAD

KZT → SGD

KZT → ZAR

KZT → EUR

KZT → GBP

KZT → NZD

KZT → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Makedonya Dinarı
1 KZT0,11780 MKD
5 KZT0,58901 MKD
10 KZT1,17801 MKD
20 KZT2,35602 MKD
50 KZT5,89005 MKD
100 KZT11,78010 MKD
250 KZT29,45025 MKD
500 KZT58,90050 MKD
1000 KZT117,80100 MKD
2000 KZT235,60200 MKD
5000 KZT589,00500 MKD
10000 KZT1.178,01000 MKD
Çevrim kurları Makedonya Dinarı / Kazakistan Tengesi
1 MKD8,48891 KZT
5 MKD42,44455 KZT
10 MKD84,88910 KZT
20 MKD169,77820 KZT
50 MKD424,44550 KZT
100 MKD848,89100 KZT
250 MKD2.122,22750 KZT
500 MKD4.244,45500 KZT
1000 MKD8.488,91000 KZT
2000 MKD16.977,82000 KZT
5000 MKD42.444,55000 KZT
10000 MKD84.889,10000 KZT