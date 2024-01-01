5 Makedonya dinarından Kazakistan tengesine

Reel döviz kuru ile MKD → KZT çevirin

5 mkd
41,74 kzt

1,000ден MKD = 8,347₸ KZT

20:17 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MKD → KZT çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MKD → KZTSon 30 günSon 90 gün
Yüksek8,48388,4838
Düşük8,26217,6823
Ortalama8,38688,0489
Değişim1.03%7.68%
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1 MKD → KZT istatistikleri

MKD → KZT kurunun performansı son 30 günde en yüksek 8,4838, en düşük 8,2621 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 8,3868 oldu. MKD → KZT kurundaki değişiklik 1.03 değerindeydi.

MKD → KZT kurunun performansı son 90 günde en yüksek 8,4838, en düşük 7,6823 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 8,0489 oldu. MKD → KZT kurundaki değişiklik 7.68 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDZARCADEURNZDSGDAUDGBP
1 USD118,2831,3880,9271,6821,3371,5390,785
1 ZAR0,05510,0760,0510,0920,0730,0840,043
1 CAD0,7213,17210,6681,2120,9631,1090,566
1 EUR1,07919,7241,49711,8141,4431,660,847

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Makedonya dinarından Kazakistan tengesine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MKD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KZT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MKD → KZT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Makedonya dinarı için en iyi döviz çiftleri

MKD → USD

MKD → ZAR

MKD → CAD

MKD → EUR

MKD → NZD

MKD → SGD

MKD → AUD

MKD → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Makedonya Dinarı / Kazakistan Tengesi
1 MKD8,34729 KZT
5 MKD41,73645 KZT
10 MKD83,47290 KZT
20 MKD166,94580 KZT
50 MKD417,36450 KZT
100 MKD834,72900 KZT
250 MKD2.086,82250 KZT
500 MKD4.173,64500 KZT
1000 MKD8.347,29000 KZT
2000 MKD16.694,58000 KZT
5000 MKD41.736,45000 KZT
10000 MKD83.472,90000 KZT
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Makedonya Dinarı
1 KZT0,11980 MKD
5 KZT0,59900 MKD
10 KZT1,19799 MKD
20 KZT2,39598 MKD
50 KZT5,98995 MKD
100 KZT11,97990 MKD
250 KZT29,94975 MKD
500 KZT59,89950 MKD
1000 KZT119,79900 MKD
2000 KZT239,59800 MKD
5000 KZT598,99500 MKD
10000 KZT1.197,99000 MKD