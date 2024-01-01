5 Kazakistan tengesinden Lübnan lirasına

Reel döviz kuru ile KZT → LBP çevirin

1,000₸ KZT = 180,3ل.ل. LBP

17:28 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KZT → LBP çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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LBP
1 KZT → LBPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek185,5900188,0310
Düşük180,2970180,2970
Ortalama182,7827184,7680
Değişim-2.78%-4.11%
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1 KZT → LBP istatistikleri

KZT → LBP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 185,5900, en düşük 180,2970 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 182,7827 oldu. KZT → LBP kurundaki değişiklik -2.78 değerindeydi.

KZT → LBP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 188,0310, en düşük 180,2970 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 184,7680 oldu. KZT → LBP kurundaki değişiklik -4.11 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKZT - LBP tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADSGDZAREURGBPNZDAUD
1 USD11,4091,34218,1670,9490,7931,7051,547
1 CAD0,7110,95312,8970,6740,5631,211,098
1 SGD0,7451,05113,5380,7070,5911,271,153
1 ZAR0,0550,0780,07410,0520,0440,0940,085

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kazakistan tengesinden Lübnan lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LBP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → LBP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

KZT → USD

KZT → CAD

KZT → SGD

KZT → ZAR

KZT → EUR

KZT → GBP

KZT → NZD

KZT → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Lübnan Lirası
1 KZT180,29700 LBP
5 KZT901,48500 LBP
10 KZT1.802,97000 LBP
20 KZT3.605,94000 LBP
50 KZT9.014,85000 LBP
100 KZT18.029,70000 LBP
250 KZT45.074,25000 LBP
500 KZT90.148,50000 LBP
1000 KZT180.297,00000 LBP
2000 KZT360.594,00000 LBP
5000 KZT901.485,00000 LBP
10000 KZT1.802.970,00000 LBP
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Kazakistan Tengesi
1 LBP0,00555 KZT
5 LBP0,02773 KZT
10 LBP0,05546 KZT
20 LBP0,11093 KZT
50 LBP0,27732 KZT
100 LBP0,55464 KZT
250 LBP1,38660 KZT
500 LBP2,77320 KZT
1000 LBP5,54640 KZT
2000 LBP11,09280 KZT
5000 LBP27,73200 KZT
10000 LBP55,46400 KZT