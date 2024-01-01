5 Lübnan lirasından Kazakistan tengesine

Reel döviz kuru ile LBP → KZT çevirin

1,000ل.ل. LBP = 0,005550₸ KZT

05:39 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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LBP → KZT çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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KZT
1 LBP → KZTSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00560,0056
Düşük0,00540,0053
Ortalama0,00550,0054
Değişim2.94%4.36%
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1 LBP → KZT istatistikleri

LBP → KZT kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0056, en düşük 0,0054 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0055 oldu. LBP → KZT kurundaki değişiklik 2.94 değerindeydi.

LBP → KZT kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0056, en düşük 0,0053 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0054 oldu. LBP → KZT kurundaki değişiklik 4.36 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiLBP - KZT tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADNZDAUDEURSGDZARGBP
1 USD11,4091,7071,5470,9491,34318,1440,792
1 CAD0,7111,2121,0980,6740,95312,8790,562
1 NZD0,5860,82510,9060,5560,78710,630,464
1 AUD0,6470,9111,10410,6140,86811,7310,512

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Lübnan lirasından Kazakistan tengesine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LBP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KZT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LBP → KZT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lübnan lirası için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Kazakistan Tengesi
1 LBP0,00555 KZT
5 LBP0,02775 KZT
10 LBP0,05550 KZT
20 LBP0,11100 KZT
50 LBP0,27749 KZT
100 LBP0,55498 KZT
250 LBP1,38745 KZT
500 LBP2,77490 KZT
1000 LBP5,54980 KZT
2000 LBP11,09960 KZT
5000 LBP27,74900 KZT
10000 LBP55,49800 KZT
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Lübnan Lirası
1 KZT180,18700 LBP
5 KZT900,93500 LBP
10 KZT1.801,87000 LBP
20 KZT3.603,74000 LBP
50 KZT9.009,35000 LBP
100 KZT18.018,70000 LBP
250 KZT45.046,75000 LBP
500 KZT90.093,50000 LBP
1000 KZT180.187,00000 LBP
2000 KZT360.374,00000 LBP
5000 KZT900.935,00000 LBP
10000 KZT1.801.870,00000 LBP