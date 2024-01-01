100 Kazakistan tengesinden Kuveyt dinarına

Reel döviz kuru ile KZT → KWD çevirin

1,000₸ KZT = 0,0006190ك KWD

23:03 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KZT → KWD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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KWD
1 KZT → KWDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00060,0006
Düşük0,00060,0006
Ortalama0,00060,0006
Değişim-2.51%-3.58%
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1 KZT → KWD istatistikleri

KZT → KWD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0006, en düşük 0,0006 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0006 oldu. KZT → KWD kurundaki değişiklik -2.51 değerindeydi.

KZT → KWD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0006, en düşük 0,0006 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0006 oldu. KZT → KWD kurundaki değişiklik -3.58 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKZT - KWD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADSGDZAREURGBPNZDAUD
1 USD11,4091,34218,1930,9490,7931,7051,547
1 CAD0,7110,95312,9160,6740,5631,2111,098
1 SGD0,7451,049113,5530,7070,591,271,153
1 ZAR0,0550,0770,07410,0520,0440,0940,085

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kazakistan tengesinden Kuveyt dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → KWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

KZT → USD

KZT → CAD

KZT → SGD

KZT → ZAR

KZT → EUR

KZT → GBP

KZT → NZD

KZT → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Kuveyt Dinarı
1 KZT0,00062 KWD
5 KZT0,00310 KWD
10 KZT0,00619 KWD
20 KZT0,01238 KWD
50 KZT0,03095 KWD
100 KZT0,06190 KWD
250 KZT0,15475 KWD
500 KZT0,30951 KWD
1000 KZT0,61901 KWD
2000 KZT1,23802 KWD
5000 KZT3,09505 KWD
10000 KZT6,19010 KWD
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Kazakistan Tengesi
1 KWD1.615,48000 KZT
5 KWD8.077,40000 KZT
10 KWD16.154,80000 KZT
20 KWD32.309,60000 KZT
50 KWD80.774,00000 KZT
100 KWD161.548,00000 KZT
250 KWD403.870,00000 KZT
500 KWD807.740,00000 KZT
1000 KWD1.615.480,00000 KZT
2000 KWD3.230.960,00000 KZT
5000 KWD8.077.400,00000 KZT
10000 KWD16.154.800,00000 KZT