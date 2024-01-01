10 Kuveyt dinarından Kazakistan tengesine

Reel döviz kuru ile KWD → KZT çevirin

1,000ك KWD = 1.615₸ KZT

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KWD → KZT çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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KZT
1 KWD → KZTSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1.615,35001.615,3500
Düşük1.573,73001.557,6100
Ortalama1.595,44401.582,8931
Değişim2.57%3.31%
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1 KWD → KZT istatistikleri

KWD → KZT kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1.615,3500, en düşük 1.573,7300 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1.595,4440 oldu. KWD → KZT kurundaki değişiklik 2.57 değerindeydi.

KWD → KZT kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1.615,3500, en düşük 1.557,6100 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1.582,8931 oldu. KWD → KZT kurundaki değişiklik 3.31 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKWD - KZT tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINREURZARAUDNZDNGNAED
1 USD184,4320,94918,191,5471,7051.710,373,673
1 INR0,01210,0110,2150,0180,0220,2570,044
1 EUR1,05488,983119,171,6311,7971.802,563,871
1 ZAR0,0554,6420,05210,0850,09494,0290,202

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kuveyt dinarından Kazakistan tengesine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KZT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → KZT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kuveyt dinarı için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Kazakistan Tengesi
1 KWD1.615,35000 KZT
5 KWD8.076,75000 KZT
10 KWD16.153,50000 KZT
20 KWD32.307,00000 KZT
50 KWD80.767,50000 KZT
100 KWD161.535,00000 KZT
250 KWD403.837,50000 KZT
500 KWD807.675,00000 KZT
1000 KWD1.615.350,00000 KZT
2000 KWD3.230.700,00000 KZT
5000 KWD8.076.750,00000 KZT
10000 KWD16.153.500,00000 KZT
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Kuveyt Dinarı
1 KZT0,00062 KWD
5 KZT0,00310 KWD
10 KZT0,00619 KWD
20 KZT0,01238 KWD
50 KZT0,03095 KWD
100 KZT0,06191 KWD
250 KZT0,15477 KWD
500 KZT0,30953 KWD
1000 KZT0,61906 KWD
2000 KZT1,23812 KWD
5000 KZT3,09530 KWD
10000 KZT6,19061 KWD